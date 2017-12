Temer descarta venda de controle da Embraer, diz jornal

São Paulo – O presidente Michel Temer descartou nesta quinta-feira a possibilidade de a Embraer ter seu controle vendido após a fabricante de aeronaves brasileira anunciar que está em tratativas com a norte-americana Boeing para a combinação de seus negócios, disse o jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o jornal, Temer afirmou em reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e com o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro Nivaldo Rossato: “No meu governo a Embraer jamais será vendida”.

O governo brasileiro tem uma golden share na Embraer que lhe dá poder de veto a uma eventual troca de controle acionário da companhia.