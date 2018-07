Telefónica tem alta a 902 mi de euros no lucro e supera previsão

Madri – A Telefónica informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido subiu a 902 milhões de euros no segundo trimestre, de 821 milhões de euros em igual período do ano passado. A receita, por outro lado, recuou 6,3% na mesma comparação, para 12,14 bilhões de euros (de 12,96 bilhões de euros anteriormente). Analistas previam lucro de 892 milhões de euros e receita de 12,05 bilhões de euros, de acordo com levantamento compilado pela própria empresa espanhola.

O lucro operacional antes de depreciação e amortização ficou em 4,24 bilhões de euros, acima dos 4,16 bilhões de euros de igual período de 2017, informou a operadora de telecomunicações.

A Telefónica informou que sua receita líquida teve um corte de 60 milhões de euros graças a um impairment no México. Por outro lado, o lucro operacional antes de depreciação e amortização teve um impulso de 225 milhões de euros fruto de uma decisão judicial favorável no Brasil.

Executivo-chefe da empresa, José María Álvarez-Pallete afirmou que os resultados reiteram a projeção e os dividendos da companhia para 2018.