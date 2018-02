São Paulo – A Telefônica prevê investir R$ 8 bilhões no Brasil em 2018, explicou nesta quarta-feira o presidente da companhia no país, Eduardo Navarro, em uma teleconferência com analistas.

O valor previsto faz parte de um plano de investimentos de R$ 24 bilhões no período de 2017 a 2019.

A prioridade, detalhou a companhia, continua sendo a expansão da cobertura 4G e a ampliação da rede de fibra óptica no território brasileiro.

Por outro lado, Telefônica acredita, segundo Navarro, que o crescimento da empresa no serviço de TV por assinatura será através da oferta de banda larga, pois os serviços via satélite “sofrem quedas no número de clientes trimestre após trimestre”.

A companhia informou hoje que em 2017 teve um lucro líquido de R$ 4,60 bilhões, o que representa um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior.

Esse resultado foi possível graças ao crescimento do lucro bruto de exploração (Ebitda), a digitalização e os lucros registrados no quarto trimestre do ano passado, segundo o balanço da empresa remitido ao mercado financeiro.