Telefônica e Indra desenvolverão digitalização de saúde

Madri – Telefônica e Indra fecharam um acordo para abordar conjuntamente grandes projetos integrados de Saúde Digital no âmbito hospitalar e de redes assistenciais no mercado global, com especial foco na América Latina, informaram as duas multinacionais espanholas em comunicado.

O acordo, que terá uma duração de dois anos, foi assinado por Juan Carlos López Vives, CEO da Telefônica Business Solutions; por Cristina Ruiz, diretora geral de Tecnologias da Informação da Indra Digital; e Antonio Martos, diretor global de Saúde da Indra.

A Telefônica Business Solutions desenvolve sua atividade em mais de 40 países como fornecedor líder de soluções integrais de comunicação para o mercado B2B e administra globalmente os negócios de empresas, corporações multinacionais, operadores fixos e móveis e roaming dentro do Grupo Telefónica.

A Indra é uma das principais multinacionais de consultoria e tecnologia da América Latina e Europa e líder em sistemas de informação e fornecimento de sistemas integrados para clientes no mundo todo, com 39 mil funcionários, presença em 46 países e projetos em mais de 140.

O acordo permitirá juntar a experiência das duas companhias no setor de saúde, onde a digitalização e modernização das redes assistenciais, tanto em setor público como privado, constitui um dos principais eixos de transformação enfrentados pelos prestadores de saúde para tornar mais acessíveis os serviços a todos os pacientes e usuários.

Esta transformação digital permite que se habilitem novos modelos de relação médico-paciente, baseados, entre outros, em monitoramento remoto e consulta virtual, estendendo assim os cuidados até o lar e democratizando o acesso à saúde, aspecto especialmente crítico em determinadas regiões, como é o caso da América Latina.

Desde maio de 2012 ambas as companhias colaboram no Serviço de acompanhamento de Pacientes Crônicos liderado pela Telefónica, com projetos importantes em andamento.