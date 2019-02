Telefônica Brasil vê com bons olhos conversas de concessões

São Paulo – Qualquer resultado das negociações com reguladores para renovar as concessões de telefonia fixa deve ser melhor do que o arranjo atual, disse o presidente-executivo da Telefônica Brasil, Amos Genish, em teleconferência com analistas nesta quinta-feira.

O ponto de discórdia nas discussões tem sido a avaliação de ativos que o governo garantiria a operadoras em troca do compromisso de investir mais em banda larga para regiões remotas, disse Genish, acrescentando que “faz sentido” adiar quaisquer decisões até o fim do ano.

