Tecnologias inovadoras ganham espaço nas empresas

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Em um estudo da Forrester Consulting, encomendado pela empresa alemã SAP, 93% dos executivos entrevistados concordam que a adoção de tecnologias inovadoras é fundamental para o sucesso do processo de transformação digital nos negócios. Além disso, os respondentes afirmaram que o principal fator para essa mudança é a busca por vantagem competitiva.

Ainda segundo o estudo, uma das tecnologias mais usadas pelas empresas é a de inteligência artificial. “Ela é crucial para a análise de cenários complexos, identificação ágil de gargalos nos processos, otimização de atendimento a clientes, automação de processos de produção, entre outros desafios que contam com dados de difícil análise ou a possibilidade de maior agilidade por meios computacionais”, afirma Marvin Oliver Schneider, coordenador da Pós-Graduação em Inteligência Artificial do Centro Universitário Senac.

Mas o topo da lista ficou mesmo com a internet das coisas (IoT). De acordo com Richard Martelli, gestor da área de Aplicativos, Internet e Computação Gráfica do Senac, a implementação de IoT nas empresas abre um leque de possibilidades de novas aplicações, como inovações nos sistemas de gestão e eficiência, uso da tecnologia em seus produtos e desenvolvimento de novos serviços. “Com profissionais qualificados, esse novo mercado permitirá às empresas não apenas reduzirem seus custos e aumentarem sua produtividade, mas também o desenvolvimento de novos modelos de negócios, melhorando ainda mais o relacionamento com o seu cliente”, revela.

Mercado de trabalho

Para os profissionais que atuam com essas tecnologias, o cenário também é positivo, pois o mercado está em constante crescimento. “Estima-se que a inteligência artificial substituirá cada vez mais profissões no futuro próximo e que abrirá vagas para desenvolvimento e análise de sistemas inteligentes”, conta Ozeas Vieira Santana Filho, gestor da área de Desenvolvimento de Sistema e Gestão em TI do Senac. “Por outro lado, em função do foco teórico em algumas formações e da dificuldade de entendimento do aluno, existe uma grande carência de profissionais ‘mão na massa’.”

Tecnologias que as empresas estão implementando ou já implementaram: • IoT (92%)

• Inteligência artificial (78%)

• Machine learning (77%)

• Realidade virtual/aumentada (70%)

• Blockchain (68%) Fonte: Estudo da Forrester Consulting, encomendado pela SAP

Em IoT, o panorama é ainda mais promissor. Segundo pesquisa da consultoria Frost & Sullivan, o mercado no Brasil deve quadruplicar o seu tamanho até 2023. “Isso abrirá uma necessidade de profissionais que tenham uma visão estratégica de diferentes tecnologias, voltadas especificamente para segurança e operação em diversos setores, como transporte, saúde, comunicação e indústria automobilística”, aponta Martelli.

Um impulso na carreira

Para quem está em busca de desenvolver essas habilidades no mercado, o Centro Universitário Senac possui duas especializações, Internet das Coisas: Inovação, Tecnologia e Negócios e Inteligência Artificial. Em ambas, a instituição de ensino trabalha para desenvolver o potencial empreendedor de seus alunos durante o processo de aprendizagem, aliando teoria à prática por meio de vivências.

O curso de Inteligência Artificial, por exemplo, oferece conhecimentos das principais ferramentas e desenvolve tanto o perfil técnico quanto o analítico dos alunos. “Fornecemos um entendimento global de negócio, bastante interessante para gerentes da área. O nosso principal diferencial é a ênfase na aplicação do conhecimento adquirido em situações reais”, completa Schneider.

