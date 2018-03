Tecnisa registra prejuízo líquido de R$ 175,209 mi no 4º trimestre

Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

Por Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Tecnisa encerrou o quarto trimestre de 2017 com prejuízo líquido de R$ 175,209 milhões, montante 30,3% menor que o prejuízo de R$ 251,536 registrado em igual período de 2016. No ano, o prejuízo líquido foi de R$ 520,652 milhões, valor 16% maior que o prejuízo de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 150,125 milhões entre outubro e dezembro, valor 34,6% menor que o apurado em igual etapa do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 390,280 milhões, ante Ebitda ajustado também negativo de R$ 377,025 milhões do ano anterior.

A receita líquida operacional da empresa nos últimos três meses do ano totalizou R$ 61,139 milhões, um recuo de 6,5% ante igual trimestre de 2016. No ano a receita líquida operacional recuou 9,1% para R$ 298,826 milhões.

No quarto trimestre a Tecnisa apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R$ 13 milhões, ante resultado também negativo de R$ 2 milhões do mesmo intervalo de 2016. Em 2017, o resultado Financeiro líquido foi de R$ 53 milhões.