TCU nega suspensão de acordo da Petrobras nos EUA

Brasília – O plenário do Tribunal de Contas da União negou nesta quarta-feira, 31, por unanimidade, representação que pedia medida cautelar para suspender o acordo firmado entre a Petrobras e seus acionistas nos Estados Unidos.

A representação foi feita duas semanas atrás por parlamentares do PT. Eles pediam que o TCU sustasse o pagamento de US$ 2,95 bilhões acertado com investidores como compensação a prejuízos sofridos com a compra de ações depois das denúncias de corrupção envolvendo a estatal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.