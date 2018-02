Taxa de ocupação da Gol em janeiro sobe a 83,5%

São Paulo – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes publicou os números prévios de tráfego de janeiro. No primeiro mês do ano, a taxa de ocupação dos voos ficou em 83,5%, ante 83,2% em janeiro de 2017.

No acumulado em 12 meses, a taxa chegou a 79,8%, ante 77,6% em 12 meses até janeiro do ano passado.

A oferta de assentos da Gol, representada pela sigla ASK, teve crescimento de 4,9% mês passado, enquanto a demanda (RPK) registrou alta de 5,2%. O número de decolagens no mês cresceu 3,8%, e o número de passageiros transportados subiu 2,4%. Em 12 meses, a oferta teve variação de 1,6%, enquanto a demanda cresceu 4,4%.

No mercado doméstico, a taxa de ocupação passou de 83,6% em janeiro de 2017 para 84% neste ano. A ASK subiu 2,3%, enquanto a RPK registrou avanço de 2,7%. Em 12 meses, a taxa de ocupação nos voos locais chegou a 80,2%, ante 78% ao final de janeiro de 2017. No período, a oferta subiu 1,4%, ante avanço de 4,2% da demanda.

Nos destinos internacionais, a taxa de ocupação passou de 79,7% para 80% na comparação mensal. A oferta teve aumento de 27,5%, enquanto a demanda cresceu 27,9%. Em 12 meses até janeiro, a ocupação ficou em 76,2%, ante 74,4% de um ano antes. A oferta cresceu 3,7%, enquanto a demanda subiu 6,2%.