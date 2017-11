Tarpon vende 100% de participação na Cremer para grupo Mafra

São Paulo – A empresa de investimentos Tarpon anunciou nesta segunda-feira a venda de toda a sua participação na fabricante de produtos descartáveis para saúde Cremer para o grupo Mafra, especializado em distribuição de medicamentos e de produtos para hospitais.

As ações da Cremer disparavam 46,9 por cento, a 13,81 reais, após o anúncio, na volta do leilão. O volume de negócios, porém, era de apenas 22 operações.

A Tarpon investiu na Cremer em 2007 e ampliou participação no ano seguinte comprando papéis da empresa no mercado. A companhia, por meio do fundo Tambaqui FIP, tem 91,1 por cento de participação na Cremer.

A transação avaliou a participação da Tarpon na Cremer em 499 milhões de reais, equivalente a 17,58 reais por ação.

O grupo Mafra vai fazer uma oferta obrigatória pelas ações que estão em poder de minoritários da Cremer e também uma para cancelamento de registro de capital aberto da empresa.