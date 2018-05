Taco Bell anuncia expansão no Brasil e meta de abrir 200 lojas até 2027

São Paulo – A rede Taco Bell e o Grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard Martins, anunciaram o primeiro contrato de máster franquia para o mercado brasileiro. O plano é chegar a 200 lojas até 2027.

A rede de fast food, inspirada na culinária mexicana e americana, chegou ao Brasil em 2016. Inicialmente com lojas próprias, a companhia já se preparava para uma forte expansão.

Foi necessário um trabalho intenso de busca de fornecedores certificados pela rede norte-americana exigiu visitar e certificar todos os fornecedores. A empresa correu contra o relógio para encontrar os parceiros ideais que dessem conta de atender a rede.

Atualmente, Taco Bell conta com 20 unidades no estado de São Paulo e quer multiplicar esse número por dez até 2027, o que tornará o Brasil um dos principais mercados de Taco Bell fora dos EUA. O objetivo é atingir receita de 15 bilhões de reais em 2022.

Pelo acordo, o grupo do empresário Carlos Wizard se torna máster franqueado da marca no Brasil. Além do Taco Bell Brasil, a Sforza também comanda no Brasil outras grandes marcas como Pizza Hut, KFC, Mundo Verde e Saucony, entre outras.

“Estamos muito animados em assinar nosso primeiro contrato de máster franquia no Brasil para consolidar nossa liderança como maior rede de restaurantes inspirada na culinária mexicana em todo o mundo. Em apenas 15 meses, graças aos nossos fãs brasileiros, a Sforza abriu 20 unidades em São Paulo. Vamos trabalhar juntos para expandir o sucesso da marca no país”, diz Fernando Claussen, vice-presidente e gerente geral do Taco Bell para a América Latina.

No último ano, o Taco Bell Internacional passou por uma rápida expansão, alcançando sete novos mercados em países como Austrália, China, Finlândia, Holanda, Escócia, Sri Lanka e Romênia, atingindo a marca de 400 restaurantes inaugurados nesse período.

Nos Estados Unidos, a marca e seus franqueados operam mais de 7 mil restaurantes. Fora do mercado norte-americano, o Taco Bell conta hoje com mais de 400 unidades em 27 países.

Nos próximos quatro anos, o Taco Bell Internacional planeja operar cerca de 9 mil restaurantes em todo o mundo, e deve atingir um valor de mercado de aproximadamente 15 bilhões de dólares.