T-Mobile e Sprint estão concluindo termos de fusão, dizem fontes

As operadoras de telefonia móvel americanas T-Mobile e Sprint estão concluindo os termos para assinar um acordo de fusão nos próximos três dias, as pessoas familiarizadas com o assunto disse nesta sexta-feira.

Com base na relação de troca de ações no mercado, a Deutsche Telekom dona da T-Mobile, terá pouco mais de 40 por cento da empresa combinada, mas terá controle de voto para poder consolidar a empresa em seus livros, informaram as fontes.

Existe sempre a possibilidade de que as negociações entre a Deutsche Telekom e o SoftBank, acionista controlador da Sprint, terminem sem sucesso no último minuto, acrescentaram as fontes. As fontes pediram para não serem identificadas porque as negociações são confidenciais.

A Sprint, a T-Mobile, a Deutsche Telekom e o SoftBank não responderam imediatamente às solicitações de comentários.