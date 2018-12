A Suzano assinou nesta segunda-feira termo de compromisso como Banco do Brasil para emitir 4 bilhões de reais em debêntures com vencimento em um ano, em regime de garantia firme de colocação, no âmbito da fusão com as operações da Fibria.

“A captação …somada ao desembolso a ser realizado dos 2,3 bilhões de dólares contratados no compromisso inicial de financiamento da transação concluem a estrutura de financiamento necessária para a operação”, disse a Suzano em fato relevante.