Suzano eleva preço em US$30 para América do Norte e Europa

São Paulo – A Suzano Papel e Celulose aumentou a partir deste mês os preços da celulose vendida a clientes da América do Norte e Europa em 30 dólares a tonelada, informou uma fonte do mercado nesta segunda-feira.

Os novos preços são de 1.220 dólares a tonelada para América do Norte e 1.030 dólares para Europa. Os valores para clientes na Ásia não foram reajustados, acrescentou a fonte.

O movimento acompanha em parte reajuste anunciado no mês passado pela rival Fibria para todas as regiões a partir de fevereiro.

Na semana passada, o diretor comercial da Fibria, Henri Philippe Van Keer, disse que a empresa avalia um cenário de equilíbrio na relação entre oferta e demanda no mercado global, com demanda se mantendo forte e a oferta passando por ajustes de capacidade com fechamentos de instalações produtivas na Europa e manutenções e estoques limitados na Ásia.

As ações da Suzano subiam 1,2 por cento às 16h, enquanto o Ibovespa tinha baixa de 0,5 por cento. A Fibria tinha oscilação negativa de 1 por cento.

Procurada, a Suzano não comentou o assunto.

A Eldorado Brasil, outra importante fabricante de celulose do país, anunciou seu reajuste válido a partir deste mês em 26 de janeiro. O aumento da empresa envolveu produtos vendidos para todas as regiões. No caso de Europa e América do Norte o reajuste da Eldorado foi de 30 dólares por tonelada e para a China a empresa subiu os preços em 20 dólares.