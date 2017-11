Suzano comunica reajuste de preços a clientes de celulose

São Paulo – A Suzano está informando clientes que vai elevar em 30 dólares os preços da tonelada de celulose a partir de 1º de dezembro, informou uma fonte do mercado nesta quarta-feira, em movimento que acompanha reajustes anunciados recentemente por rivais.

O preço de lista da Suzano para a tonelada de celulose vendida na América do Norte subirá para 1.190 dólares a partir de dezembro. Na Europa, o preço vai avançar para 1.000 dólares e na China será de 820 dólares, afirmou a fonte.

Desde o início do ano, os preços da Suzano avançaram cerca de 300 dólares em meio a um quadro de alta demanda e estoques do setor limitados afetados por paradas para manutenção de fábricas e atrasos na entrada de novas capacidades produtivas no mercado.

Em meados deste mês, o presidente da Suzano, Walter Schalka, chegou a mencionar cenário de risco de esgotamento de estoques de celulose na Ásia diante de demanda crescente.

As rivais da Suzano no Brasil, Eldorado e Fibria já tinham anunciado reajustes de preço da celulose para dezembro. A Fibria informou há cerca de duas semanas aumento de 30 dólares para todas as regiões e a Eldorado fez o mesmo na semana passada.

Mais cedo nesta quarta-feira, a Suzano anunciou início de produção de papéis sanitários em fábrica no Maranhão, com capacidade para até 60 mil toneladas por ano.

Num primeiro momento, a fábrica produzirá apenas “jumbo rolls” (bobinas gigantes de papel), mas no início de 2018, parte dessa produção será destinada à fabricação de produtos com marca própria para o consumidor final, com foco nas regiões Nordeste e Norte.