Surpreender Wall Street está mais desafiador para Google e Amazon

Quando se trata das maiores empresas do planeta, os números são superlativos. Lucros bilionários e crescimentos de dois dígitos já não são suficientes para a Alphabet, dona do Google, e a gigante do comércio eletrônico Amazon, que divulgam resultados nesta quinta-feira com o desafio de convencer analistas que podem seguir crescendo.

No primeiro trimestre, a Alphabet reportou faturamento de 36,3 bilhões de dólares, alta de 17% no período mas desaceleração do ritmo dos trimestres anteriores. A empresa ainda é líder em anúncios, uma de suas principais fontes de faturamento, sendo destino de 31% dos mais de 400 bilhões de dólares da receita mundial de anúncios digitais (à frente do Facebook, que tem 20%). Contudo, a companhia sofreu com a desaceleração da receita de anúncios, que aumentou “somente” 15% no primeiro trimestre, ante mais de 20% de alta nos anos anteriores. Nesse cenário, as ações da Alphabet subiram 9,9% desde o começo do ano, abaixo da média de 24% do principal índice da Nasdaq.

Já a Amazon enfrenta um problema diferente: em vez de decepcionar analistas com crescimento baixo, extrapolou as previsões nos últimos cinco trimestres. Assim, o mercado se acostumou a ser surpreendido e qualquer resultado abaixo do excepcional pode abalar suas ações. No entanto, gastos recentes da companhia podem ter impacto em seus números, como o investimento de 800 milhões de dólares para cortar pela metade o tempo de entrega das compras feitas pelo Amazon Prime, serviço de assinaturas. Investidores também estarão de olho na lucratividade de suas operações nos Estados Unidos e no crescimento de seu serviço de computação em nuvem, a Amazon Web Services.

As duas empresas, assim com a Apple e o Facebook, ainda enfrentam investigações sobre seu modelo de negócios. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação antitruste para avaliar as taxas que grandes empresas de tecnologia cobram de desenvolvedores de aplicativos. A investigação fez as ações de Apple, Google, Amazon e Facebook caírem e as empresas já perderam cerca de 33 bilhões de dólares em valor de mercado em conjunto.

Entre os governos e reguladores apertando e um crescimento que começa a desacelerar, as bilionárias empresas de tecnologia podem estar entrando em uma de suas fases mais desafiadoras. Amazon e Google, embora em áreas tecnológicas diferentes, darão uma prévia desse momento hoje.