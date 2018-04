Com sucesso de vendas, Heineken lucra 260 milhões de euros no 1º tri

Amsterdã – A holandesa Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, divulgou hoje que teve lucro líquido de 260 milhões de euros (US$ 321,3 milhões) no primeiro trimestre do ano, à medida que a expansão dos seus negócios na Ásia ajudou a compensar uma queda nas vendas da Europa devido ao clima frio.

Entre janeiro e março, o volume de vendas consolidado de cervejas registrou acréscimo anual de 4,3% em termos orgânicos.

O avanço orgânico foi mais forte na região da Ásia e Pacífico, de 11%. Na Europa, porém, o volume vendido de cervejas diminuiu 1,7%.

Por volta da 4h50 (de Brasília), a ação da Heineken operava em baixa de mais de 2% na Bolsa de Amsterdã.

Em junho do ano passado, a Heineken concluiu no Brasil a aquisição das marcas Schin, Baden Baden e Eisenbahn. Fonte: Dow Jones Newswires.