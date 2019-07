Stone prevê lucro líquido entre R$169,7 mi e R$171,9 mi no 2º tri

São Paulo — A empresa de meios de pagamentos Stone espera que o lucro líquido aumente para entre 169,7 milhões e 171,9 milhões de reais no segundo trimestre, de acordo com dados preliminares divulgados nesta terça-feira, um forte acréscimo em relação ao resultado positivo de 63 milhões de reais um ano antes.

Para a margem líquida, a expectativa da companhia é de que fique entre 29,1% e 29,3%, uma melhora entre 11 e 11,2 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2018.

Em termos ajustados, a companhia espera que o lucro líquido fique entre 191,9 milhões e 194 milhões de reais, ante 71,1 milhões no segundo trimestre do ano passado, com margem líquida entre 32,9% e 33,1%.

A Stone disse que sua base de clientes ativos alcançou 360,2 mil no segundo trimestre, contra 200,6 mil um ano antes.

A companhia estima que sua receita total tenha ficado entre 583 milhões e 586,2 milhões de reais entre abril e junho, frente a 347,7 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado.

“Nosso desempenho superou nossas expectativas no segundo trimestre de 2019”, disse a Stone em comunicado.

O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) processados na plataforma da Stone deve ter somado 29,8 bilhões de reais, conforme estimativa da empresa, um acréscimo de 60,6% na comparação ano a ano.

A Stone também anunciou a criação de uma joint venture com o Grupo Globo com foco em trabalhadores autônomos e micro-comerciantes, na qual terá participação de 67% e o conglomerado de mídia os 33% restantes.

O Grupo Globo fará um investimento inicial equivalente a um valor de mercado de 461 milhões de reais em mídia, e a Stone contribuirá com sua tecnologia e recursos de processamento de pagamentos, suporte operacional e recursos de gerenciamento, além de 50 milhões de reais em dinheiro.