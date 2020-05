Stone, das maquininhas, corta 20% dos empregados por crise do coronavírus

A processadora de pagamentos Stone anunciou hoje um corte de 20% no seu quadro de funcionários por causa da crise econômica desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. A notícia foi dada pelo presidente da fintech, Tiago Piau, em uma reunião por videoconferência com os colaboradores às 8h.

Os funcionários atingidos pelo corte serão comunicados individualmente, segundo informações da assessoria de imprensa da Stone. A fintech vendeu ações em uma oferta pública na bolsa de Nova York em outubro de 2019, fez outra oferta em abril de 2019 e tem agora valor de mercado de 7,52 bilhões de dólares.