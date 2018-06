Starboard e Apollo devem investir R$500 mi em Máquina de Vendas, diz fonte

São Paulo – A Starboard Restructuring Partners e a empresa de aquisição de ativos Apollo Global Management fizeram oferta para investirem em bônus conversíveis a serem emitidos pela varejista de eletrodomésticos brasileira Máquina de Vendas, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.

Segundo as fontes, a Starboard se comprometeu a injetar 500 milhões de reais nos bônus da Máquina de Vendas, que poderão ser convertidos mais tarde em participação na companhia.

A Máquina de Vendas, que tem 800 lojas no Brasil, reestruturou 1,5 bilhão de reais em dívidas com credores no ano passado. Os controladores e bancos buscam investidores para a empresa há quase dois anos.

Representantes da Máquina de Vendas, Starboard e Apollo não comentaram sobre o assunto.

O jornal O Estado de S. Paulo publicou mais cedo nesta sexta-feira que a Starboard estava perto de adquirir a Máquina de Vendas.