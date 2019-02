Sprint fecha acordo para comprar T-Mobile a US$ 40 por ação

Nova York – A Sprint Corp fechou acordo para pagar 40 dólares por ação e comprar a T-Mobile US, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na quarta-feira, sinalizando progresso em um acordo para unir a terceira e a quarta maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos.

Pelo preço, um prêmio de cerca de 17 por cento sobre o fechamento do papel da operadora na quarta-feira, a T-Mobile é avaliada em 32 bilhões de dólares. Mas uma pessoa disse que muitos outros detalhes que podem afetar o valor ainda precisam ser trabalhados .

A Deutsche Telekom detém 67 por cento da T-Mobile e espera manter 15 a 20 por cento de participação da empresa combinada como parte do acordo, disse a fonte em condição de anonimato.

Outros detalhes como o financiamento e averiguações ainda precisam ser definidos, acrescentou a fonte.

Ainda assim, um amplo acordo entre a Sprint, de propriedade da japonesa Softbank, a T-Mobile e outras partes sobre temas como preço mostra que todos os lados estão fazendo progresso.

Reguladores dos EUA têm expressado oposição ao negócio, uma das várias megafusões a serem avaliadas, e permanece incerto como as partes envolvidas pretendem superar esse obstáculo.

O setor de telecomunicações e mídia está no meio de uma grande consolidação, com a AT&T de olho na DirecTV e a Comcast tentando uma fusão com a Time Warner.