Spotify e Tencent Music negociam troca de ações, diz jornal

O grupo de música da chinesa Tencent Holdings e o sueco Spotify estão em negociações para trocar participações de até 10 por cento nos negócios um do outro antes de suas ofertas públicas iniciais (IPOs) esperadas para 2018, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

O acordo alinharia os dois serviços nas futuras negociações de licenciamento com as principais gravadoras, informou o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Fontes disseram à Reuters em setembro que Spotify pretendia apresentar seu plano de IPO aos reguladores norte-americanos para abrir capital no primeiro semestre de 2018.

Spotify e Tencent disseram que não iriam comentar o assunto quando contatados pela Reuters.