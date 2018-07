Spotify atinge 83 milhões de assinantes pagos

A plataforma de streaming de música Spotify anunciou, nesta quinta-feira (26), ter atingido 83 milhões de assinantes pagos, apontando um crescimento constante.

Em relação ao mesmo período de 2017, representou um aumento de 40%. Há três meses, eram 75 milhões de usuários pagos.

O Spotify atribuiu esse crescimento a um avanço nos mercados emergentes, em especial América Latina e Sudeste Asiático, e à popularidade do pacote família. Ainda assim, os planos individuais continuam a registrar melhor receita.

No final de junho, o aplicativo registrava uma base de 180 milhões de usuários ao mês, incluindo aqueles que usam o serviço gratuitamente.

Apesar do rápido crescimento do streaming ao redor do mundo, o Spotify ainda não registra lucro, já que prioriza a expansão da plataforma.

As perdas operacionais no trimestre chegaram a 90 milhões de euros, embora dois terços desse montante estejam relacionados aos custos para estrear na Bolsa de Nova York este ano, assim como a opções de ações de empresas mais caras do que o esperado.

Seu concorrente mais próximo é a Apple Music. Em maio passado, o CEO do gigante americano, Tim Cook, afirmou que o serviço contava com 50 milhões de assinantes pagos.