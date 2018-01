S&P reafirma rating da Petrobras em BB- e perspectiva estável

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou o rating da Petrobras em BB- e manteve a perspectiva estável.

Segundo a agência, a medida reflete a ação tomada em relação rating do Brasil. Na quinta-feira, 11, a S&P Global rebaixou o rating soberano do País de BB para BB-, com perspectiva estável. De acordo com a agência, o atraso em reformas fiscais e a incerteza política são as principais fraquezas da nota do Brasil.

Estados

A agência S&P rebaixou os ratings globais do Estado de São Paulo e de Santa Catarina, bem como o da cidade do Rio de Janeiro, de BB para BB- e alterou a perspectiva de negativa para estável. Os downgrades ocorrem um dia depois de empresa de classificação de risco rebaixar a nota brasileira.

“Embora não seja provável nos próximos 12 meses, também podemos reduzir os ratings dessas instituições se os perfis de crédito se deteriorarem significativamente e inesperadamente”, afirmou a S&P.

Em moeda local, esses ratings foram mantidos em brAA- e a perspectiva deles foi alterada de negativa para estável.