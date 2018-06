S&P põe em revisão o rating da Eletropaulo, em BB-, para possível elevação

Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global colocou o rating BB- da Eletropaulo em revisão para possível elevação, na esteira do anúncio de que a Enel venceu a disputa pelo controle da distribuidora paulista.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 4,a S&P disse acreditar que a Eletropaulo pode se beneficiar do apoio da Enel quando a transação for concluída. A agência lembra que a negociação “está sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e credores, que esperamos que ocorram nos próximos meses”.

Para a S&P, a revisão para possível elevação “reflete nossa visão de uma potencial atualização positiva na nota de crédito da Eletropaulo nos próximos meses, dependendo da nossa opinião sobre se a Enel estaria ou não disposta a fornecer apoio tempestivo e suficiente à Eletropaulo”. De acordo com a agência, a Eletropaulo pode se beneficiar tanto operacionalmente quanto financeiramente de fazer parte de um grupo maior com operações internacionais no setor de serviços públicos. )