S&P mantém avaliação da Vale em BBB-, com perspectiva negativa

São Paulo – A agência de rating S&P retirou a nota da Vale de observação para possível rebaixamento, reafirmou o rating “BBB-“, com perspectiva negativa. Ao mesmo tempo, a S&P rebaixou o rating do perfil de crédito individual (SACP) de “bbb” para “bbb-“.

Segundo a agência, a Vale tem sido proativa no reparo aos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG) e implementou medidas para descomissionar outras unidades com características semelhantes. No entanto, a agência ressalta que os episódios de Brumadinho e Mariana colocam em dúvida a habilidade da mineradora em “compreender, mapear, controlar e mitigar riscos em barragens”.

A perspectiva negativa para o rating é justificada pela S&P com as significativas incertezas sobre o montante de multas e indenizações que a Vale terá que pagar, e como isso vai impactar as métricas financeiras e a liquidez da companhia, além da reputação.

Já sobre reafirmar o rating, a S&P afirma que mesmo com os problemas de governança, a Vale tem um colchão de liquidez que permitirá lidar com possíveis consequências jurídicas e diminuição de volumes.