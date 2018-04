S&P coloca rating da Marfrig em observação para possível elevação

Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

Por Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global colocou o rating B+ da Marfrig em observação para possível elevação.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, a S&P aponta que o anúncio da aquisição de 51% do controle da National Beef Packing pela Marfrig por US$ 969 milhões poderia resultar em uma elevação dos ratings da empresa nos próximos 90 dias “assim que tivermos informações mais detalhadas sobre a transação, os planos de desinvestimento e as operações da National Beef”. A transação ainda está sujeita ao BNDESPar e aprovações antitruste.

Além disso, a agência lembra que a Marfrig também anunciou que pretende vender a subsidiária Keystone Foods que, juntamente com a aquisição da National Beef, poderia acelerar a redução da dívida.