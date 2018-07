Sony tem lucro recorde no trimestre impulsionado por jogos online

Tóquio – A japonesa Sony Corp divulgou nesta terça-feira um lucro recorde no seu primeiro trimestre fiscal, com um salto nas vendas de software de jogos, e elevou as previsões para jogos e chips, dando apoio a uma nova estratégia focada em renda estável.

O resultado é o primeiro desde que a Sony se comprometeu a manter altos níveis de lucro após quebrar o recorde de lucro anual no ano passado, que era de 1998.

Para esse fim, a empresa vem expandindo negócios, prometendo fluxos de receita estáveis, com serviços de jogos online e bibliotecas de conteúdo musical, enquanto minimiza o impacto dos ciclos voláteis de vendas de consoles de vídeo games e outros aparelhos eletrônicos.

O negócio de jogos “mudou gradualmente com o acréscimo de novas fontes de receita, como o PlayStation Plus”, disse Hiroki Totoki, vice-presidente financeiro, em uma entrevista coletiva, referindo-se a serviços online baseados em assinaturas. “Nosso objetivo é estabilizar nossa base de lucro aproveitando essas novas fontes de receita.”

O lucro da Sony saltou 24 por cento entre abril e junho para 195 bilhões de ienes (1,75 bilhão de dólares). A média das estimativas de oito analistas compiladas pela Thomson Reuters I/B/E/S previa um declínio de 8 por cento.

O crescimento foi ainda mais acentuado, de 61 por cento, quando se excluiu o ganho anual do ano anterior com a venda da unidade de módulos de câmera da Sony e o recebimento de pagamentos de seguros pelos danos causados por terremotos.

Em jogos, o lucro subiu quase cinco vezes, para 83,5 bilhões de ienes, com os softwares online de margem alta e os títulos produzidos pela Sony, como “God of War”, compensando a desaceleração das vendas dos consoles PlayStation 4.

A popularidade dos novos títulos levou a Sony a elevar sua previsão anual de vendas do PlayStation 4 em 6 por cento para 17 milhões de consoles, um pouco abaixo dos 19 milhões do ano anterior. Os analistas esperam que o lançamento de “Marvel’s Spider-Man”, em setembro, aumente ainda mais o lucro com jogos.

Separadamente nesta terça-feira, a Nintendo, rival da Sony em jogos, informou um salto de 88 por cento no lucro do primeiro trimestre, com as vendas de títulos para o Switch mais do que dobrando e compensando as decepcionantes vendas do console.