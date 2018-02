Sony quer formar aliança para criar app de transporte no Japão

Tóquio – A Sony disse nesta terça-feira que se tornará a mais recente empresa blue-chip na disputa por uma posição no mercado japonês de transporte urbano por aplicativos, com planos para uma joint venture voltada ao desenvolvimento de um sistema baseado em inteligência artificial.

O anúncio é o mais recente em uma crescente variedade de acordos entre companhias de táxis e empresas de tecnologia, que vêem o Japão como um mercado potencialmente lucrativo, mas são impedidos de oferecer serviços de transporte por aplicativo por causa de regras nacionais rigorosas.

Atualmente, motoristas não profissionais estão impedidos de oferecer serviços de transporte em razão de segurança, e as empresas de aplicativos que atuam na área estão limitadas à categoria que conecta os usuários com as frotas de táxis existentes.

A Sony planeja criar uma plataforma de transporte urbano por aplicativo com a Daiwa Motor Transportation e outras cinco empresas japonesas de táxi.

Este mês, SoftBank e a chinesa Didi Chuxing disseram que lançariam um empreendimento no Japão ainda neste ano para fornecer serviços que conectam motoristas a passageiros.

O SoftBank é um investidor em empresas de transporte urbano por aplicativo em todo o mundo, incluindo Didi, que em janeiro tornou-se o maior acionista da Uber.

Algumas das mais fortes oposições à regulamentação dos serviços de transporte por aplicativo no Japão vieram do “príncipe dos táxis” Ichiro Kawanabe, presidente do conselho de administração da maior empresa de táxi japonesa, Nihon Kotsu.

Kawanabe criou sua própria empresa de táxi, a JapanTaxi, ganhando o investimento da Toyota ao longo do caminho e possui 60 mil táxis registrados no serviço.