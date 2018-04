Sony mantém confiança mesmo com perspectiva de lucro menor

A Sony trabalhará para garantir que o lucro recorde do ano passado não seja único, informou sua nova administração nesta sexta-feira, após o conglomerado japonês prever uma queda nos lucros este ano em antecipação a um iene mais forte.

O longo retorno da Sony à lucratividade atingiu o pico no ano encerrado em março deste ano sob o comando do ex-presidente-executivo Kazuo Hirai. Ele alcançou a façanha trocando os eletrônicos de consumo de margem estreita por videogames e sensores de imagens de smartphones. Sinalizando aprovação, os investidores elevaram o preço das ações da Sony para as máximas da década.

Desde então, Hirai entregou o controle a Kenichiro Yoshida, que assumiu no momento em que as vendas mundiais de smartphones começam a desacelerar e o PlayStation 4 (PS4) da Sony se aproxima do fim do ciclo de vida típico de um console de jogos.

“Trabalharemos para manter altos níveis de lucro, de modo que o lucro recorde do último ano fiscal não seja um evento único”, disse o vice-presidente financeiro, Hiroki Totoki, em sua primeira conferência sobre os resultados no cargo.

A empresa de eletrônicos e entretenimento previu lucro operacional de 670 bilhões de ienes (6,13 bilhões de dólares) para o ano que se encerra em março de 2019. Isso seria 8,8 por cento menor do que no ano passado, quando os lucros excederam o pico anterior, estabelecido em março de 1998.

A perspectiva também se compara à média de 765 bilhões de ienes de 23 estimativas de analistas compiladas pela Thomson Reuters.

A Sony disse esperar que o lucro de seus negócios de semicondutores caia 39 por cento devido à desaceleração da demanda por smartphones e a um iene mais forte que puxa para baixo o lucro obtido em outras moedas. O negócio inclui sensores de imagem fornecidos a clientes de smartphones, como a Apple.

“O crescimento na demanda de sensores de imagem irá desacelerar no curto prazo, à medida que o mercado de smartphones amadurece”, disse Totoki. “Mas no médio e longo prazos, esperamos mais crescimento, conforme as aplicações dos sensores de imagem se expandem para outros meios de detecção,bem como para vigilância, automação de fábrica e automóveis.”

Nos jogos, a Sony acredita que o lucro subirá 7 por cento, já que as vendas de softwares online de alta margem compensam a desaceleração das vendas de um console lançado no final de 2013.

Com consoles de jogos geralmente atualizados a cada cinco a sete anos, uma das primeiras prioridades do novo presidente-executivo Yoshida será o desenvolvimento de um sucessor para o PS4.

Além de consolidar a recuperação da Sony, Yoshida também será encarregado de reconstruir a reputação de inovação da empresa após anos de reestruturação.

Em um sinal de sua intenção, a Sony reviveu seu cão robótico “Aibo” em janeiro, mais de uma década depois de arquivar o projeto inovador.

Também está colaborando em robótica com a Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, com foco inicial na preparação e entrega de alimentos.