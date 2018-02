Sony aposta em vídeo 4K para retomar venda de smartphones

Barcelona – A Sony está centrando foco na gravação de vídeo em alta definição de 4K no seu novo smartphone Xperia XZ2 para se diferenciar dos rivais que alcançaram a tecnologia em câmeras.

Revelado no Congresso Mundial de tecnologia Móvel de Barcelona nesta segunda-feira, o XZ2 apresenta o Corning Gorilla Glass 5 na parte frontal e traseira, além de exibição de proporção 18:9 mais longa.

O smartphone grava vídeo em HDR de 4K – qualidade antes disponível apenas nas câmeras de vídeo top de linha, disse o gerente sênior de produtos da Sony Mobile, Adam Marsh.

“Temos um aparelho prestes a entrar no mercado que realmente está proporcionando uma melhor gravação de filme do que uma câmera de vídeo de alta performance da Sony”, disse ele.

Enquanto a Sony ganhou elogios por inovações técnicas, suas vendas diminuíram e ela está longe dos 10 maiores vendedores. A empresa vendeu 4 milhões de unidades no trimestre até dezembro, abaixo dos 5,1 milhões do ano anterior, segundo resultados publicados no início deste mês.