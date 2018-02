Sony anuncia renúncia do CEO Kazuo Hirai

Tóquio – A Sony Corp informou que seu presidente-executivo, Kazuo Hirai, entregará o comando da empresa japonesa ao diretor financeiro Kenichiro Yoshida, e também divulgou previsão de um lucro anual recorde que ressalta a renovação levada a cabo por ambos.

A mudança no comando, embora uma grande surpresa, deve ser bem recebida pelos investidores, que ficaram satisfeitos com a abordagem pragmática que Yoshida adotou na reestruturação da empresa, depois que assumiu como diretor financeiro em 2014.

Antes líder do mercado de eletrônicos, a fabricante do Walkman e da televisão Trinitron perdeu terreno para companhias como a Apple no quesito inovação, após o lançamento do iPod em 2001 e do iPhone em 2007. Além disso, a empresa tem perdido para os concorrentes asiáticos na competição de preços.

Juntos, Hirai e Yoshida otimizaram os negócios de eletrônicos da Sony, que não estava dando lucro, e depois capitalizaram a disseminação dos smartphones com sensores de imagem. Pessoas familiarizadas com Yoshida, de 58 anos, o descrevem como um contraponto discreto ao mais extravagante “Kaz” Hirai, mas também como um parceiro enérgico que impulsionou muitas mudanças polêmicas, como a venda da divisão de computadores Vaio e a cisão do seu negócio de TV.

A Sony comprovou o acerto dessas medidas ao quadruplicar o lucro e registrar o melhor terceiro trimestre fiscal de sua história, auxiliada pela grande procura de sensores de imagem, à medida que os fabricantes de smartphone adotam cada vez mais as câmeras traseiras com duas lentes, além das vendas fortes de software de jogos para o console de videogame PlayStation 4.

Isso levou a empresa a elevar a previsão de lucro operacional anual para 720 bilhões de ienes, ou 6,6 bilhões de dólares, no ano fiscal que se encerra em março – a previsão anterior foi de 630 bilhões de ienes, que também teria sido um recorde.