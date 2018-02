Sonae nega negociação para compra de Walmart no Brasil

São Paulo – O grupo português de varejo Sonae negou nesta quarta-feira interesse em adquirir as operações brasileiras do Walmart, após o jornal Valor Econômico reportar mais cedo que a empresa estuda a aquisição.

“A Sonae não tem por política comentar especulações de mercado. No entanto podemos dizer que não estamos envolvidos neste tema”, disse a empresa em resposta a questionamento da Reuters.

Mais cedo, o jornal Valor Econômico informou, citando uma fonte, que o grupo português avalia comprar a operação do Walmart no Brasil, em operação que envolveria ainda a participação de fundos de private equity.

Ainda segundo a reportagem do Valor, as conversas inicias com o grupo português envolveriam a compra de 100 por cento da operação brasileira do Walmart.

Procurados pela Reuters, representantes do Walmart não comentaram o assunto.