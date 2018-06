Somos Educação adquire escola Santi, em São Paulo

Dayanne Sousa, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Somos Educação confirmou a aquisição da Escola Santi, localizada em São Paulo. A empresa afirmou que a negociação faz parte do processo de expansão do grupo e “visa garantir a perpetuidade do projeto da Santi por meio de investimento, inovação e disseminação da proposta pedagógica da escola, que será uma referência de boas práticas para o grupo”.

O projeto pedagógico e a equipe da escola permanecem inalterados, disse o grupo. O grupo Somos Educação teve seu controle vendido para a Kroton num negócio anunciado ao final de abril, mas as operações continuam atuando de forma independente enquanto a transação aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).