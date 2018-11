SoftBank pode se tornar maior investidor em tecnologia do mundo após IPO

Tóquio – O SoftBank Group obteve aprovação para realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 2,4 trilhões de ienes (21,04 bilhões de dólares) em ações de seu negócio de telecomunicações domésticas, em um acordo que selará a transformação do grupo no maior investidor global de tecnologia.

O IPO será um dos maiores do mundo e proporcionará ao grupo fundos para pagar dívidas e continuar apostando em inovações que o presidente-executivo Masayoshi Son prevê que impulsionarão futuras tendências tecnológicas.

As apostas do SoftBank até o momento têm sido variadas, investindo em pequenas startups de videogames, empresas do porte do Uber e do gigante de comércio eletrônico Alibaba Group.

O conglomerado japonês pretende levantar 2,4 trilhões de ienes com a venda de 1,6 bilhão de ações do SoftBank Corp por um preço-alvo de 1.500 ienes cada, de acordo com um documento ao Ministério das Finanças japonês nessa segunda-feira.

O montante pode elevar em 240,6 bilhões de ienes se a demanda desencadear um excedente, levando o total para perto dos 25 bilhões de dólares que o Alibaba levantou em 2014 no maior IPO de todos os tempos.

A gigantesca oferta vem em um momento em que os investidores começaram a questionar as perspectivas para as empresas de telecomunicações do Japão. No entanto, a marca SoftBank ainda deve atrair investidores de varejo há muito tempo acostumados a usar os serviços do SoftBank.

O conglomerado reterá uma participação de cerca de dois terços, dependendo do lote suplementar.

Mais de 80 por cento das ações serão oferecidas a investidores no varejo doméstico, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters.

O preço final do IPO será determinado em 10 de dezembro e o SoftBank Corp entrará na Bolsa de Valores de Tóquio em 19 de dezembro com um valor inicial de 7,18 trilhões de ienes – cerca de 1 trilhão de ienes acima da rival KDDI que tem ao redor de 10 milhões a mais de assinantes.