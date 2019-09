SoftBank lidera aporte de US$ 110 milhões na MadeiraMadeira

O SoftBank Group Corp. está liderando uma nova rodada de investimentos de US$ 110 milhões na plataforma online de artigos para casa MadeiraMadeira, entrando em um setor relativamente inexplorado em sua enxurrada bilionária de transações na América Latina.

Os recursos serão utilizados para desenvolvimento de tecnologia, logística e experiência do cliente, de acordo com Daniel Scandian, CEO e um dos fundadores da MadeiraMadeira. Outros investidores na rodada incluem Light Street Capital e Flybridge Capital Partners. Em aportes anteriores, a empresa já havia levantado US$ 38,8 milhões.

A MadeiraMadeira, com sede em Curitiba e fundada em 2009, conta com um modelo híbrido entre e-commerce e marketplace, oferecendo produtos próprios e de terceiros. A receita da empresa totalizou R$ 515 milhões em 2018 e deve quase dobrar neste ano, segundo Scandian.

O SoftBank espera que a MadeiraMadeira lidere a transformação digital de sua crescente indústria, segundo Paulo Passoni, sócio-gestor do SoftBank Group International.

O SoftBank já investiu mais de US$ 1 bilhão de seu fundo lançado em março para financiar empresas de tecnologia na América Latina, com investimentos em Rappi, Gympass, Creditas, Loggi, QuintoAndar, Banco Inter, Clip e Volanty.