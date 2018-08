SoftBank impulsiona lucro com venda de investimento em tecnologia

Tóquio – O japonês SoftBank Group Corp divulgou nesta segunda-feira um salto de 49 por cento no lucro trimestral, impulsionado pela venda de sua participação na gigante indiana de comércio eletrônico Flipkart, no primeiro desinvestimento público do seu fundo Vision Fund.

O SoftBank, que planeja listar seus negócios domésticos de telecomunicações, também disse que o lucro foi impulsionado pela venda da maioria das operações chinesas da unidade de design de chips ARM Holdings.

As vendas são os primeiros sinais de que o SoftBank está monetizando seus investimentos depois de injetar bilhões de dólares em empresas de tecnologia em todo o mundo, mas com pouco lucro.

O Vision Fund é o maior fundo de private equity do mundo e levantou mais de 93 bilhões de dólares em seu primeiro grande rodada de captação em maio do ano passado. O fundo investiu 27,1 bilhões em 29 empresas até no final de junho, disse o SoftBank na segunda-feira.

Seus investimentos agora valem 32,5 bilhões de dólares com o valor crescente de suas várias participações, como na empresa de escritórios compartilhados WeWork Cos. O SoftBank tem cerca de 1.700 funcionários próprios usando atualmente alguns dos 6.250 assentos da WeWork Japan.

“Estamos pensando em transferir toda a sede do SoftBank para o WeWork (escritórios) no futuro próximo”, disse o diretor-executivo Masayoshi Son na segunda-feira.

Son disse anteriormente que um segundo fundo Vision Fund está sendo planejado, mas na segunda-feira recusou-se a comentar o cronograma ou o tamanho.