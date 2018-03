SoftBank estaria negociando fusão entre Uber e Didi Chuxing

São Paulo – O SoftBank pode estar negociando mais um grande passo para se tornar um dos maiores financiadores da tecnologia mundial: a fusão entre as gigantes do transporte Didi Chuxing e Uber.

O rumor vem de Wang Xing, CEO da plataforma chinesa para avaliação e delivery de restaurantes Meituan. Enquanto a Meituan recentemente entrou para o mercado de mobilidade urbana, a Didi Chuxing investiu em delivery de pratos – e as duas empresas se tornaram grandes rivais nos dois setores.

Em postagem na rede de microblogs chinesa Fanfou.com, Xing afirma que há conversas de fusão entre Didi Chuxing e Uber promovidas pelo fundo bilionário SoftBank.

Depois, alfineta que a Didi cresce por conta de seu interesse em expandir capital, enquanto sua empresa focaria no atendimento aos clientes. A Meituan é apoiada pela gigante de tecnologia Tencent e planeja um valuation de 60 bilhões de dólares em seu IPO em Hong Kong.

O SoftBank possuiria um bom poder de barganha para negociar uma fusão entre as duas gigantes da tecnologia. O fundo bilionário de Masayoshi Son já é o maior acionista do Uber, com 15% de participação, e também realizou aportes na Didi Chuxing. O SoftBank também entra para o mercado brasileiro e mexicano pela 99, recente aquisição da Didi.

O bilionário japonês por trás do SoftBank já disse acreditar que os robôs vão mudar a força de trabalho “inexoravelmente” e que as máquinas serão mais inteligentes que as pessoas.

A intenção de Son é possuir participações em todas as empresas que possam sustentar as mudanças globais causadas pela inteligência artificial no transporte, na alimentação, no trabalho, na medicina e nas finanças. A fusão entre Uber e Didi Chuxing seria mais um grande passo na construção de seu império.