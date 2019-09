Softbank avalia cerca de 40 empresas para investir no Brasil

São Paulo — O grupo japonês SoftBank Group está avaliando cerca de 40 empresas com elevado potencial de crescimento para investir no Brasil, disse nesta sexta-feira, 20, o principal executivo da companhia no país, André Maciel.

Durante evento do Cubo, do Itaú Unibanco, Maciel disse ainda que o SoftBank deve anunciar um grande investimento no país em cerca de duas semanas. Ele não deu detalhes.