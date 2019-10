SoftBank anuncia investimento em startup mexicana de carros

Cidade do México — O SoftBank do Japão investirá na plataforma mexicana de carros usados Kavak, disse o vice-presidente de operações do grupo, Marcelo Claure, na segunda-feira (14), ampliando o crescente portfólio do SoftBank na América Latina.

“Estamos orgulhosos de participar e investir na Kavak México”, escreveu Claure, que supervisiona os investimentos do SoftBank Group na América Latina. “A empresa está realmente transformando o uso de dispositivos móveis no mercado automotivo no México.”

A Reuters informou em agosto que o SoftBank estava em negociações avançadas para investir na startup de três anos, depois de anunciar no início do ano um fundo de 5 bilhões de dólares para a América Latina.

O presidente-executivo da Kavak, Carlos Garcia, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Kavak é o segundo investimento conhecido da SoftBank no México, depois que o conglomerado investiu cerca de 20 milhões de dólares na empresa de pagamentos Clip.

O SoftBank liderou uma rodada de financiamento de aproximadamente 17,6 milhões de dólares na plataforma brasileira de carros usados Volanty, em agosto, com a argentina Kaszek Ventures, que também é investidora em Kavak.