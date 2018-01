Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Société Mondiale, ligado ao investidor Nelson Tanure, diminuiu sua participação no capital da Oi na última sexta-feira (19).

O fundo saiu de 43.637.500 ações ON, ou 6,53% do total, para 30.306.300 ações, ou 4,54% das ações ON da Oi.

Assim, a participação do Société Mondiale no capital social da Oi passou de 5,28% para 3,67%.

O fundo é contra o plano de recuperação judicial da tele, aprovado pelos credores no dia 19 de dezembro e homologado pela Justiça no dia 8 deste mês.