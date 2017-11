Société Générale prevê 900 demissões na França até 2020

O banco francês Société Générale anunciou, nesta segunda-feira (27), a eliminação de cerca de 900 vagas na França até 2020, totalizando mais de 3.500 demissões, considerando cortes anteriores.

“A respeito do diálogo social, esse plano poderia conduzir a cerca de 900 supressões de vagas, complementando as 2.550 já anunciadas no começo de 2016”, explicou o banco em um comunicado.

A instituição bancária ainda comunicou o fechamento de 300 agências em três anos – ao todo, são 2 mil que fecham as portas.