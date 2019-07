Snapchat luta para não ser esmagado pelo Instagram

Se por um lado os negócios não vão muito bem para o Snapchat, por outro, a rede social não mostra sinais de que vai jogar a toalha. Nos últimos meses, a rede social voltada para jovens voltou a expandir o número de usuários enquanto diminui seus prejuízos fiscais.

Nesta terça-feira, 23, a Snap, dona do aplicativo, irá divulgar seu balanço do segundo trimestre. Será a primeira vez que modernizações como a inclusão de games serão sentidas nos lucros da empresa que luta para não ser esmagada por gigantes que copiaram seus recursos, como o Instagram.

Lançado em 2011, o Snapchat logo popularizou seu modelo de troca de mensagens através de fotos e vídeos curtos e deu início à febre das conversas pelos snaps, que somem após serem visualizados. Junto, vieram os stories, que ficam no ar por apenas 24 horas. Cercada de concorrentes muito maiores, entretanto, a rede social viu seus principais recursos serem replicados em outros aplicativos.

Em 2013, o Facebook chegou a fazer uma oferta de 3 bilhões de dólares pelo Snapchat. A rede social não aceitou a proposta e, três anos mais tarde, em 2016, o Instagram incorporou os stories. Hoje, não só o Instagram, mas também o próprio Facebook, o Messenger e o WhatsApp contam com a função inventada pela rival.

O número combinado de usuários do Facebook Story com o de stories do Messenger é de 300 milhões, segundo dados divulgados pela empresa em setembro de 2018. O Instagram Stories tinha 500 milhões de usuários diários, segundo dados de janeiro deste ano, e o WhatsApp Status tinha 450 milhões de usuários no segundo trimestre do ano passado.

Com o atropelo, o Snapchat viu seu negócio diminuir substancialmente, mas os resultados financeiros estão, ao menos, melhorando.

A companhia finalizou o primeiro trimestre de 2019 com um prejuízo líquido de 310 milhões de dólares ante uma baixa de 350 milhões dólares de um ano antes. O faturamento cresceu, de 286 milhões para 320 milhões de dólares. O número de usuários ativos também aumentou em 5%, indo a 190 milhões.

Em abril, a Snap anunciou sua entrada no mercado de games. A mudança era esperada desde 2017, quando a gigante chinesa Tencent, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, comprou 12% da rede social.

A companhia também aposta em uma nova versão do seu aplicativo para smartphones Android. Ele é 25% menor do que o atual e é 20% mais veloz na sua execução.

As ações da Snap ainda estão 30% mais baixas do que na abertura de capital, em março de 2017. Mas dá para ver o copo meio cheio. As ações triplicaram de valor desde dezembro, fazendo a companhia valer hoje 19 bilhões de dólares, seis vezes mais que o cheque recusado do Facebook.