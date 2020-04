Snapchat, esmagado por Facebook e TikTok, cresce 20% em usuários

Em isolamento social, aplicativos de mensagens, de teleconferências e redes sociais estão se destacando. O aplicativo de teleconferências Zoom ganhou centenas de milhões usuários desde o início da pandemia e a Netflix teve o seu melhor trimestre, com 16 milhões de novos assinantes.

Mas uma rede social até então apagada voltou a ganhar novos usuários de maneira acelerada. O Snapchat viu o número de usuários ativos crescer 20% no primeiro trimestre do ano, chegando a quase 230 milhões de pessoas. A rede ganhou ainda mais usuários que a Netflix: foram 39 milhões de novos usuários ativos por dia.

Como resultado, as receitas da Snap, empresa que controla a rede, aumentaram 44% para 462 milhões no trimestre e a empresa melhorou o fluxo de caixa em 109%. A pandemia do coronavírus pode ser o impulso que a empresa precisava para encarar rivais de peso, como Facebook e TikTok.

As ações da empresa estão em alta de quase 28% hoje. Mesmo assim, o valor, de 16,20 dólares por ação, ainda é mais baixo que os 27,09 dólares registrados na abertura de capital, em março de 2017.

A empresa ainda não registrou lucro desde a sua abertura de capital, mas registrou perdas menores nesse trimestre, com prejuízo de 306 milhões de dólares.

Diariamente, foram enviados 4 bilhões de Snaps, ou mensagens, durante o primeiro trimestre do ano. Nem só de mensagens instantâneas vive o aplicativo americano: no trimestre, mais de 60 shows foram transmitidos para uma audiência de 10 milhões de usuários. O tempo passado no aplicativo cresceu 35%.

Concorrência forte

Criada por Evan Spiegel para compartilhar fotos e vídeos curtos que desapareciam em 24 horas, a rede social recebeu ofertas de compra de sua maior concorrente, o Facebook, de até 3 bilhões de dólares. O Snapchat recusou, levando a uma disputa cada vez maior com a rede criada por Mark Zuckerberg.

O Facebook criou o Stories, ferramenta semelhante ao Snapchat para compartilhamento de imagens efêmeras. Inicialmente voltado para o Instagram, o Stories já foi incorporado ao Whatsapp e Facebook, que pertencem ao mesmo grupo, e recentemente chegou até ao LinkedIn, rede social profissional da Microsoft.

Agora, a concorrência vem do outro lado do mundo. O TikTok, aplicativo chinês que incorporou o Musical.ly e é controlado pela empresa ByteDance, é um dos mais baixados pelo mundo. Permite que os usuários façam vídeos virais de 15 segundos e já tem 800 milhões de usuários.

O desafio do Snapchat, agora, é manter os usuários engajados durante e depois do fim da pandemia.