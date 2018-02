Snap tem prejuízo menor que previsto e ação dispara 21% em NY

São Paulo – A Snap, controladora do aplicativo Snapchat, registrou prejuízo líquido de US$ 349,98 milhões no quarto trimestre do ano passado, o equivalente a US$ 0,28 por ação. O resultado foi melhor do que o esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam perda de US$ 0,33 por ação. Com ajustes, o prejuízo foi de US$ 0,13 por ação, ligeiramente melhor do que a previsão de perda por ação de US$ 0,14.

A receita da Snap, por sua vez, passou de US$ 165,68 milhões no período entre outubro e dezembro de 2016 para US$ 285,69 milhões no mesmo intervalo do ano passado, apresentando avanço de 72%. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a receita fosse menor, de US$ 252,7 milhões.

A controladora do Snapchat informou que adicionou 8,9 milhões de usuários diários durante os três últimos meses do ano passado, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2016, para 187 milhões – a maior adição de usuários desde o terceiro trimestre de 2016, quando ainda era uma empresa privada. O crescimento em relação ao período entre julho e setembro foi de 2,9%.

Com os resultados acima do esperado por analistas, as ações da Snap apresentaram valorização considerável no after hours em Nova York. Às 19h53 (de Brasília), os papéis da companhia saltavam 21,19%, a US$ 17,0.