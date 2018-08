Snap tem prejuízo menor que o esperado no 2º trimestre

São Paulo – A Snap informou nesta terça-feira que registrou prejuízo líquido de US$ 353,3 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,27 por ação. No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado perda líquida de US$ 443 milhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam prejuízo por ação maior entre abril e junho, de US$ 0,31.

A receita da Snap, por sua vez, subiu 44% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de US$ 182 milhões para US$ 262 milhões. O número ficou acima do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam avanço para US$ 250 milhões. “Estamos entusiasmados com o progresso que estamos fazendo e otimistas com as oportunidades à frente, enquanto continuamos a investir em inovação”, disse o presidente-executivo e cofundador da Snap, Evan Spiegel.

A controladora do Snapchat também revelou que teve 188 milhões de usuários ativos diários no período entre abril e junho, um aumento de 8% na comparação com o segundo trimestre de 2017, enquanto a receita média por usuário aumentou 34% na mesma base comparativa, para US$ 1,40.