Snap lança plataforma de publicidade dinâmica para atrair anunciantes

A Snap, proprietária do Snapchat, anunciou nesta quinta-feira uma plataforma de publicidade dinâmica que cria anúncios automaticamente e os direciona para o público-alvo em tempo real.

A Snap aumentou receita e base de usuários em um momento em que Google e Facebook, que dominam o mercado global de publicidade digital, enfrentam intensa pressão regulatória sobre seu controle de mercado. Google e Facebook já oferecem anúncios dinâmicos.

As plataformas de anúncios dinâmicos selecionam itens dos catálogos de produtos dos anunciantes e os segmentam automaticamente para pessoas com interesses relevantes, eliminando a necessidade de anunciarem manualmente cada produto de maneira individual. A Snap está apostando que a conveniência atrairá mais anunciantes.

Por exemplo, a Snap poderia mostrar um tênis automaticamente para os usuários do Snapchat interessados em esportes, exibindo itens de varejistas que fizeram o upload de seus catálogos de produtos.

A Snap disse que, embora os anunciantes globais possam usar a plataforma de anúncios dinâmica imediatamente, suas campanhas inicialmente atingirão apenas os usuários do Snapchat nos EUA, com um lançamento global agendado posteriormente.

A Snap continua sendo um pequeno player no mercado global de anúncios digitais com participação de receita de 0,5%, comparado com o Google com 32% e o Facebook com 21%, de acordo com a empresa de pesquisa eMarketer.