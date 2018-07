Smiles fecha parceria com Passaredo e três aéreas africanas

São Paulo – Os usuários do programa de fidelidade Smiles podem resgatar com milhas, a partir desta quarta-feira, 25, passagens em quatro novas companhias aéreas: a regional Passaredo e as africanas Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines e South African Airways.

Com as novas parcerias, a Smiles aumenta as opções de companhias que seus usuários podem resgatar voos, amplia a disponibilidade de assentos para alguns destinos e inaugura novos, como Adis Abeba, na Etiópia.

“Agora, temos 18 parceiras que voam para mais de 900 destinos. Acrescentamos ao nosso portfólio voos diretos do Brasil para cidades africanas além de vários destinos que podem ser resgatados com milhas Smiles. Com a Passaredo, uma das maiores na aviação regional brasileira, teremos mais 13 destinos nacionais”, diz, em nota, Carlos Mauad, diretor de desenvolvimento de novos negócios da Smiles.