Smart Fit fechará unidades e prevê prejuízo de mais de R$ 150 mi

A Smart Fit, maior rede de academias da América do Sul, com cerca de dois milhões de clientes, irá anunciar em comunicado ao mercado o fechamento temporário de todas as suas unidades no Brasil a partir da próxima quinta-feira 19.

À EXAME, a empresa disse que a paralisação que ocorre devido ao surto de coronavírus, e que deverá se estender no mínimo pelos próximos 15 dias, poderá gerar um prejuízo de cerca de 160 milhões de reais ao mês.

Na última segunda-feira, a empresa paralisou atividades em todas as unidades da Colômbia. Além da Smart Fit, sua concorrente, a Body Tech, também paralisará atividades em todos os polos a partir de quinta-feira. Ambas as redes afirmam que seus clientes não serão onerados enquanto as unidades estiverem fechadas.

Segundo o Ministério da Saúde, 346 pessoas estão infectadas pelo coronavírus no Brasil, que registrou a primeira morte pela doença ontem, em São Paulo. Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, determinou o fechamento de todos os shoppings e academias da grande São Paulo até o próximo dia 23.

Tanto a Smart Fit quanto a Body Tech disseram à reportagem que as unidades devem ficar fechadas até o próximo dia 31, mas a reabertura dependerá da evolução da pandemia no Brasil.