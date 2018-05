Smart Fit compra parte de sócios em negócios mexicanos

São Paulo – A rede de academias de ginástica Smart Fit anunciou nesta quarta-feira um acerto para compra dos 50 por cento restantes de negócios que a empresa tem no México, por valores não revelados.

A Smart Fit assinou com o Grupo Martí e com a Corporación SportCity (CSC) a compra das ações da dona de metade das ações da Latamgym e da SDL, que operam academias Smartfit no México. As demais ações da Latamgym e da SDL já são da Smart Fit.

A Smart Fit começou a operar no México em 2012 e no fim de dezembro de 2017 possuía 258 mil clientes e 92 unidades.